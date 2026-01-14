МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп назвал «победу» целью своих действий против Ирана

Американский лидер не стал объяснять значения своих слов.
Владислав Кустов Тимур Юсупов 14-01-2026 04:53
© Фото: Shawn Thew - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп назвал конечной целью политики, проводимой Вашингтоном против Ирана, некую «победу». Политик не стал уточнять, что именно имеет в виду, а лишь привел в пример действия Штатов в других странах мира.

«Конечная цель - победа. Я люблю побеждать», - заявил американский лидер в беседе с журналистами.

Глава Белого дома намекнул, что другими «победами» США были: операция в Венесуэле, ликвидация главы ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади и иранского генерала Касема Сулеймани, а также удар по ядерной инфраструктуре Тегерана.

Ранее Трамп обратился к иранским протестующим с призывом устроить в стране государственный переворот. Политик назвал власти Ирана «убийцами и насильниками», а митингующих - «патриотами». Более того, американский президент пообещал, что некая «помощь» участникам массовых беспорядков «уже находится в пути».

*ИГИЛ, ИГ, Исламское государство - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#сша #Трамп #Дональд Трамп #Иран
