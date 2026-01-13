Слуцкий назвал истинные цели Трампа в Гренландии

Глава Белого дома Дональд Трамп ищет выигрыш в деньгах и экономических макропроектах, делая громкие заявления по Гренландии. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал председатель комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

По его словам, американский лидер во внешней политике использует бизнес-подход. Кроме того, своими словами и попытками оказания давления на Гренландию Трамп вносит раскол в ряды НАТО.

«Своими тезисами про Гренландию Трамп закладывает раскол в НАТО. У европейских стран с президентом США могут быть принципиально разные и противоположные позиции», - заключил Слуцкий.

В свою очередь политолог Сергей Станкевич рассказал «Звезде», что стратегия Трампа по Гренландии будет включать в себя несколько этапов, первым из которых станет убеждение других стран в том, что Дания незаконно оккупировала остров.

Ранее сообщалось, что в конгресс внесли на рассмотрение закон об «аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». По имеющейся информации, инициатива была предложена конгрессменом-республиканцем Рэнди Файном.