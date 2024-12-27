ФСБ: американец собирал данные для генетического скрининга россиян

Гражданин США осужден на 15 лет за сбор для Пентагона данных для системы генетического скрининга жителей РФ, сообщили в ФСБ.

Американец собирал биотехнологическую и биомедицинскую информацию, в том числе составляющую государственную тайну.

Спектор собирался передать эти сведения США для создания там системы высокоскоростного генетического скрининга населения России, говорится в сообщении.

Суд рассмотрел дело в закрытом режиме с участием защитника и назначил гражданину США 15 лет колонии строгого режима.

Кроме того, Спектор должен выплатить штраф в размере более 14 млн рублей. Приговор еще не вступил в силу.