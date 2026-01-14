МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Ростове четыре человека пострадали из-за атаки украинских беспилотников

После ударов вражеских дронов в нескольких квартирах начался пожар.
Тимур Юсупов 14-01-2026 05:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Ростове в результате атаки украинского беспилотника загорелось несколько квартир в многоэтажных домах - пострадало четыре человека, включая 4-летнего ребенка. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.

 По имеющейся информации, на город была совершена воздушная атака. Все дежурно-спасательные службы Ростова оперативно приведены в готовность и направлены на места падения обломков вражеских дронов для ликвидации

«На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города. Дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский», - пишет глава области.

Пострадавшие в ходе ударов люди были доставлены в ростовскую Больницу скорой медицинской помощи. Их состояние описывается, как средней тяжести.

Ранее сообщалось об одном погибшем в результате атаки украинских беспилотников на Таганрог.

