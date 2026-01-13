МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Один человек погиб в результате атаки украинских дронов на Таганрог

Спасатели продолжают разгребать завалы разрушенных зданий.
Константин Денисов 13-01-2026 19:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Одна женщина стала жертвой украинских беспилотников на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Погибла 65-летняя женщина. На момент атаки она находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он пообещал оказать материальную помощь родным погибшей. Кроме того, Слюсарь сообщил, что спасатели еще продолжают разбор завалов на месте разрушенных зданий.

По его информации, сведений о других погибших или пострадавших пока нет. Вражеские дроны утром 13 января атаковали Морозовский и Тарасовский районы города.

#в стране и мире #бпла #беспилотники #Ростовская область #ВСУ #дроны #Юрий Слюсарь #Таганрог
