Один человек погиб в результате атаки украинских дронов на Таганрог

Одна женщина стала жертвой украинских беспилотников на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Погибла 65-летняя женщина. На момент атаки она находилась на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он пообещал оказать материальную помощь родным погибшей. Кроме того, Слюсарь сообщил, что спасатели еще продолжают разбор завалов на месте разрушенных зданий.

По его информации, сведений о других погибших или пострадавших пока нет. Вражеские дроны утром 13 января атаковали Морозовский и Тарасовский районы города.