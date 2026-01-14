Словакский суд повторно оправдал бывшего министра юстиции Штефана Гарабина, одобрительно высказывавшегося, касательно действий РФ на Украине. Об этом пишет местное издание Dennik N.

Уголовное преследование политика длилось с 2022 года - через несколько месяцев после начала Россией спецоперации он был задержан полицией по обвинению в «одобрении преступных деяний». Причиной этому послужили посты Гарабина в социальных, в которых тот публично выразил свою позицию по украинскому конфликту, отказавшись занимать сторону Киева.

В 2023 году бывшему министру было предъявлено обвинение, однако два года спустя, в мае 2025, суд оправдал Штефана, не найдя в его словах состава преступления. Тем не менее, прокурор настоял на пересмотре решения судьи, несмотря на просьбы Гарабина, назвавшего обвинения в свой адрес беспочвенными и противоречащими международному праву.

В результате политик вновь был оправдан.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал на то, что Евросоюз в своей антироссийской политике готов дойти до края пропасти.