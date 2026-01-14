МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Словакский суд повторно оправдал обвиненного в поддержке России политика

Уголовное преследование длилось с 2022 года.
Тимур Юсупов 14-01-2026 03:59
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Словакский суд повторно оправдал бывшего министра юстиции Штефана Гарабина, одобрительно высказывавшегося, касательно действий РФ на Украине. Об этом пишет местное издание Dennik N.

Уголовное преследование политика длилось с 2022 года - через несколько месяцев после начала Россией спецоперации он был задержан полицией по обвинению в «одобрении преступных деяний». Причиной этому послужили посты Гарабина в социальных, в которых тот публично выразил свою позицию по украинскому конфликту, отказавшись занимать сторону Киева.

В 2023 году бывшему министру было предъявлено обвинение, однако два года спустя, в мае 2025, суд оправдал Штефана, не найдя в его словах состава преступления. Тем не менее, прокурор настоял на пересмотре решения судьи, несмотря на просьбы Гарабина, назвавшего обвинения в свой адрес беспочвенными и противоречащими международному праву.

В результате политик вновь был оправдан.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал на то, что Евросоюз в своей антироссийской политике готов дойти до края пропасти.

#в стране и мире #евросоюз #словакия #суд #поддержка РФ
