Суд в Египте осудил на два года капитана батискафа, на котором погибли россияне

В Египте суд приговорил к тюремному заключению капитана затонувшего батискафа, на борту которого находились россияне. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

«Суд Хургады приговорил к двум годам тюрьмы капитана затонувшего батискафа», - приводит слова собеседника агентство.

Отмечается, что в случае, если будет подаваться апелляция, осужденный может заплатить залог в размере примерно 3 000 рублей для временного освобождения. В то же время второй осужденный по тому же делу - техник - был приговорен к шести месяцам тюрьмы.

Напомним, трагедия произошла 27 марта в мухафаза (провинции. - Прим. ред.) Красное море, когда у берегов Хургады потерпел крушение батискаф «Синдбад». На борт зашли 45 россиян, но из них семь человек погибли, у 21 - травмы различной степени тяжести.