МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Суд в Египте осудил на два года капитана батискафа, на котором погибли россияне

Осужденный в случае апелляции может заплатить около 3 000 рублей в качестве залога для временного освобождения.
Глеб Владовский 01-01-2026 05:50
© Фото: US Coast Guard, Global look press

В Египте суд приговорил к тюремному заключению капитана затонувшего батискафа, на борту которого находились россияне. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

«Суд Хургады приговорил к двум годам тюрьмы капитана затонувшего батискафа», - приводит слова собеседника агентство.

Отмечается, что в случае, если будет подаваться апелляция, осужденный может заплатить залог в размере примерно 3 000 рублей для временного освобождения. В то же время второй осужденный по тому же делу - техник - был приговорен к шести месяцам тюрьмы.

Напомним, трагедия произошла 27 марта в мухафаза (провинции. - Прим. ред.) Красное море, когда у берегов Хургады потерпел крушение батискаф «Синдбад». На борт зашли 45 россиян, но из них семь человек погибли, у 21 - травмы различной степени тяжести.

#в стране и мире #Египет #суд #Приговор #батискаф #туристы из России
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 