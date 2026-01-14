С 2026 года россияне смогут бесплатно получить более 15 дорогих обследований по ОМС

С 2026 года россиянам в рамках ОМС станут бесплатно доступны дорогостоящие медицинские обследования. Как пишет издание RT, в перечень вошли процедуры для беременных женщин, терапия онкологии, профилактические анализы на наличие сердечно-сосудистых заболеваний и еще свыше десяти других исследований.

По словам депутата Государственной думы РФ и члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, благодаря нововведениям в программу обязательного медицинского страхования, миллионы будущих родителей по всей стране сэкономят десятки тысяч рублей, которые раньше приходилось тратить на жизненно-важные для их будущих детей обследования.

«Ранее неинвазивное пренатальное тестирование, позволяющее выявить риск хромосомных аномалий у плода, такое как синдром Дауна, обходилось родителям в десятки тысяч рублей. С нового года это обследование, наряду с другими видами пренатальной диагностики, будет проводиться бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования», - пояснил чиновник.

Для взрослых же граждан России отныне будет доступно бесплатное определение уровня в крови липопротеина, оценка липидного профиля, анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) и вакцинация против пневмококковой инфекции.

Также Чаплин упомянул, что в программе ОМС будет закреплена возможность дистанционного диспансерного наблюдения, телемедицинских консультаций, а также использование дронов для доставки медикаментов в труднодоступные регионы страны.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России также стали бесплатными генетические тесты для планирующих беременность.