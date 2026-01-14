МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

С 2026 года россияне смогут бесплатно получить более 15 дорогих обследований по ОМС

В первую очередь, нововведения касаются будущих матерей.
Тимур Юсупов 14-01-2026 03:32
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

С 2026 года россиянам в рамках ОМС станут бесплатно доступны дорогостоящие медицинские обследования. Как пишет издание RT, в перечень вошли процедуры для беременных женщин, терапия онкологии, профилактические анализы на наличие сердечно-сосудистых заболеваний и еще свыше десяти других исследований.

По словам депутата Государственной думы РФ и члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, благодаря нововведениям в программу обязательного медицинского страхования, миллионы будущих родителей по всей стране сэкономят десятки тысяч рублей, которые раньше приходилось тратить на жизненно-важные для их будущих детей обследования.

«Ранее неинвазивное пренатальное тестирование, позволяющее выявить риск хромосомных аномалий у плода, такое как синдром Дауна, обходилось родителям в десятки тысяч рублей. С нового года это обследование, наряду с другими видами пренатальной диагностики, будет проводиться бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования», - пояснил чиновник.

Для взрослых же граждан России отныне будет доступно бесплатное определение уровня в крови липопротеина, оценка липидного профиля, анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) и вакцинация против пневмококковой инфекции.

Также Чаплин упомянул, что в программе ОМС будет закреплена возможность дистанционного диспансерного наблюдения, телемедицинских консультаций, а также использование дронов для доставки медикаментов в труднодоступные регионы страны.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России также стали бесплатными генетические тесты для планирующих беременность.

#в стране и мире #Медицина #здоровье #омс #анализы #медобследование #Полис ОМС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 