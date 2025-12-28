Врач-кардиолог: к купаниям в проруби нужно готовиться минимум за пять дней

Неподготовленным людям не следует лезть в прорубь во время крещенских купаний, необходимо к этому готовиться не менее, чем за пять дней. Об этом рассказал в беседе со «Звездой», врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Для человека, которому вдруг так в голову озарение пришло - хочу окунуться - это опасно. Прежде всего, с точки зрения внезапной остановки сердца из за резкого перепада температур. То есть нырнуть в воду, разбежаться и плюхнуться - это опасно, потому что организм не готов к этому», - объяснил специалист.

По словам медика, необходимо себя заранее закаливать: холодные, ножные и для рук водные процедуры, контрастный душ. Уже, непосредственно, во время купания необходимо с собой иметь сухую и теплую одежду, а также тапочки.

«Сразу надеваем полотенце большое либо халат, голову закрываем, идем в теплое помещение и пьем бульон куриный, либо травяные чаи, либо просто горячую воду. Таким образом согреваемся. Алкоголь запрещено, кофе, чай запрещено», - сказал врач.

Ранее метеоролог рассказала, что в Рождество будет умеренный мороз и небольшой дождь. Однако, существенных осадков ожидать не стоит.