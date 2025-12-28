МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Дании опровергли угрозу Гренландии со стороны Китая и России

Ранее с подобным тезисом выступил Дональд Трамп.
Константин Денисов 14-01-2026 22:50
© Фото: Olaf Krüger, imageBROKER.com, Globallookpress

Ни Китай, ни Россия никоим образом не угрожают Гренландии. Об этом сообщил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен на пресс-конференции в Вашингтоне.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил о военном присутствии кораблей КНР вблизи острова.

«По данным нашей разведки, в Гренландии их не было уже около 10 лет», - сказал Расмуссен.

Он назвал встречу в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Джеем Ди Вэнсом конструктивной и откровенной. По его мнению, во время переговоров стороны вели себя как равные партнеры.

Ранее в США рассчитали, что покупка острова обойдется Вашингтону в 700 млрд долларов.

#Китай #Россия #сша #Дональд Трамп #Гренландия #Дания
