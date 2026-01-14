Политолог объяснил, почему ЕС хочет назначить своего спецпосланника по Украине

Политолог, эксперт дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о роли спецпосланника ЕС по Украине в переговорном процессе по урегулированию ситуации.

«В актуальности такого шага сомневаться не приходиться. ЕС обеспокоен тем, что остался в стороне от переговоров, и ни от России, ни от США не видно заинтересованности в том, чтобы его к ним подключить. Поэтому предпринимаются попытки присутствия на переговорах, чтобы добиться отстаивания интересов как Киева, так самого ЕС», - объяснил Кортунов.

По его мнению, достаточно популярна точка зрения, что проблема кроется в отдельных личностях. Например, глава Евродипломатии Кая Каллас не воспринимается всерьез США. Так возникла идея поставить человека, который бы обладал должным опытом и авторитетом для Вашингтона.

Что касается возможного кандидата на эту роль в лице президента Финляндии Александра Стубба, то Кортунов назвал финского лидера политиком с умеренными взглядами, который будет играть по правилам, без эмоций и отстаивать точку зрения ЕС, насколько это возможно.

Кроме того, эксперт отметил, что финны всегда стремились быть посредниками между Россией и Европой, однако сейчас это может быть затруднительно, поскольку Финляндия вступила в НАТО и заняла достаточно радикальную по отношению к Москве позицию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил ЕС в попытке выторговать время с помощью перемирия на Украине.