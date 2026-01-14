Лавров обвинил ЕС в попытке выторговать время с помощью перемирия на Украине

Евросоюз добивается временного прекращения огня на Украине с целью подготовки к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Намибии Селмой Ашипалой-Мусавьи министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Речь идет о том, чтобы в очередной раз выторговать дополнительное время для того, чтобы поддерживать киевский режим, чтобы сохранить его сущность», - сказал Лавров.

Он указал на то, что в первую очередь инициаторами подобных предложений являются Германия и Великобритания. При этом Лавров подчеркнул, что Россия готова вести диалог и с ними, но не на таких условиях.

Глава МИД РФ выразил уверенность в том, что с помощью временного перемирия ЕС получит возможность подготовиться к продолжению масштабных боевых действий.

Ранее Лавров напомнил, что Москва по-прежнему открыта к контактам со спецпредставителем главы Белого дома Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.