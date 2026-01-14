МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова осудила атаку Киева на казахстанские суда в Черном море

Дроны ВСУ повредили суда недалеко от Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Константин Денисов 14-01-2026 20:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила атаку ВСУ на казахстанские нефтяные танкеры в Черном море. Комментарий Захаровой приводит пресс-служба ведомства.

«Рассматриваем данное варварское нападение как очередное подтверждение тому, что в Киеве не только не заботятся о глобальной энергетической стабильности, но и ни во что не ставят интересы Казахстана, с которым якобы хотят развивать отношения, а также своих американских партнеров – крупнейших акционеров КТК», - говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что Москва полностью разделяет обеспокоенность инцидентом Казахстана и согласна с инициативой по принятию мер для предотвращения подобных происшествий в будущем.

Ранее стало известно о том, что суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузовых отсеков, но остались на плаву. Они зафрахтованы международными консорциумами, занимающимися разработкой месторождений в Казахстане в интересах США.

#Мария Захарова #нефть #ВСУ #МИД РФ #Казахстан #танкеры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 