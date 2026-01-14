Захарова осудила атаку Киева на казахстанские суда в Черном море

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила атаку ВСУ на казахстанские нефтяные танкеры в Черном море. Комментарий Захаровой приводит пресс-служба ведомства.

«Рассматриваем данное варварское нападение как очередное подтверждение тому, что в Киеве не только не заботятся о глобальной энергетической стабильности, но и ни во что не ставят интересы Казахстана, с которым якобы хотят развивать отношения, а также своих американских партнеров – крупнейших акционеров КТК», - говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что Москва полностью разделяет обеспокоенность инцидентом Казахстана и согласна с инициативой по принятию мер для предотвращения подобных происшествий в будущем.

Ранее стало известно о том, что суда Delta Harmony и Matilda получили повреждения грузовых отсеков, но остались на плаву. Они зафрахтованы международными консорциумами, занимающимися разработкой месторождений в Казахстане в интересах США.