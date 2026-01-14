Верховная рада утвердила Шмыгаля в должности министра энергетики Украины

Верховная рада утвердила Дениса Шмыгаля в должности первого вице-премьера - министра энергетики Украины. Об этом сообщает 360.ru.

Назначение Шмыгаля поддержали 248 депутатов при необходимом минимуме в 226. Против высказались депутаты «Европейской солидарности», «Батькивщины» и «Голоса». Некоторые их представители не голосовали.

Ранее Шмыгаль занимал должность министра обороны, которая теперь перешла к бывшему главе Министерства цифровой трансформации Михаилу Федорову. Кто будет руководить этим ведомством, пока неясно.

Накануне Верховная рада приняла отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины. До июля 2025 года Шмыгаль занимал должность премьер-министра страны, а затем сменил Рустема Умерова на посту главы Минобороны.