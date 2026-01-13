Верховная рада приняла отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины

Верховная рада приняла отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны Украины. Об этом сообщает 360.ru.

«Я покидаю эту должность с уверенностью, что последующие процессы станут фундаментом для дальнейших изменений и реформ», - сказал Шмыгаль после своей отставки.

За его отставку проголосовали 265 депутатов, еще больше - 270 - высказались за назначение Федорова.

До июля 2025 года Шмыгаль занимал должность премьер-министра страны, а затем сменил Рустема Умерова на посту главы Минобороны.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский предложил Шмыгалю занять должность первого вице-премьера и министра энергетики.