Командир Т-80 рассказал об использовании дрона для оценки маскировки танка

Танковые экипажи на Харьковском направлении используют беспилотники в том числе для проверки маскировки боевых машин. Такой подход позволяет снизить риск обнаружения техники с воздуха. Об этом корреспонденту Владиславу Кустову рассказал командир танка Т-80БВМ с позывным Сержант. По его словам, перед завершением маскировки экипаж поднимает собственный дрон и оценивает, насколько танк заметен сверху и со стороны дорог.

«Прежде чем закончить маскировку, поднимаем над кронами деревьев дрон, смотрим, как видно танк с дороги и сверху насколько сливается с местностью», - пояснил Сержант.

В настоящее время танкисты группировки войск «Север» поддерживают продвижение штурмовых групп на Харьковском направлении в районе Волчанска. Танки работают по вражеским блиндажам, заранее подавляя огневые точки и дезорганизуя оборону противника. Такие удары обеспечивают пехоте возможность продвигаться дальше.

После освобождения Волчанска и ряда близлежащих населенных пунктов подразделения группировки «Север» развивают наступление вглубь Харьковской области. Противник, лишившись крупного опорного пункта, был вытеснен в лесные массивы и поля. Боевые действия осложняются особенностями местности - чернозем быстро размывается, что требует от экипажей высокой мобильности и точного расчета маршрутов.

После выполнения огневой задачи танк оперативно меняет позицию. По словам военнослужащих, задержка на одном месте повышает риск атаки беспилотников. На маршрутах движения нередко встречаются обломки сбитых дронов противника. Прибыв на новую стоянку, экипаж сразу приступает к маскировке.

Экипаж Т-80БВМ состоит из военнослужащих с разным боевым опытом, однако, по их словам, слаженность действий позволяет быстро принимать решения даже в нестандартных условиях. Например, при движении по сложной местности механик-водитель использует подручные средства для повышения проходимости машины.

«Идем с пилой и в колею кидаем бревна, чтобы он не сел на пузо», - пояснил старший механик-водитель танка Т-80 с позывным Рыжий.

Основной задачей танкистов остается борьба с расчетами беспилотников противника. Активность дронов на этом участке высока - в отдельные дни над позициями может появляться до нескольких десятков дронов-камикадзе. По словам оператора-наводчика, точное поражение целей позволяет на время снизить интенсивность атак.

«Очень много "птиц". Приходится работать с ними. Когда попадаешь куда надо, два-три дня их обычно нету», - отметил оператор-наводчик танка Т-80БВМ с позывным Ширкес.

В среднем танк Т-80БВМ 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» за сутки расходует до 20 снарядов, обеспечивая продвижение российских штурмовых подразделений и поддержку наступательных действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.