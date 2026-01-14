МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Кузбассе проверят учреждения, обследовавшие матерей умерших младенцев

Прокуратура продолжает расследование трагедии.
Константин Денисов 14-01-2026 17:31
© Фото: Светлана Шереметьева-Шерстнева, РИА Новости

Прокуратура Кемеровской области проверит медицинские учреждения, которые проводили обследования матерей умерших в роддоме №1 Новокузнецка девяти младенцев. Об этом сообщает 360.ru.

«С выездом на место и привлечением всех необходимых специалистов будут проверены соблюдение в учреждениях санитарных норм, наличие необходимых лекарственных препаратов и медицинских изделий, оснащенность медицинским оборудованием и его техническое состояние», - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По результатам проверки в отношении виновных будут применены санкции в соответствии с законодательством. Вместе с тем будет продолжена проверка самого роддома.

Ранее в СК РФ сообщили о задержании главврача роддома и заведующего отделением реанимации. Они подозреваются в халатности и причинении смерти по неосторожности.

Также в СК сообщили «Звезде», что диагнозы младенцев, умерших в роддоме в Новокузнецке, до сих пор неизвестны. Возбужденное по данному факту уголовное дело передано в центральный аппарат Следственного комитета.

 

#в стране и мире #дети #врачи #СК РФ #Прокуратура #кузбасс #Новокузнецк #роддом
