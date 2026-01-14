МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчет «Ноны-С» разрушил пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра

Выполнив боевую задачу, артиллеристы замаскировали самоходку и отошли в укрытие.
14-01-2026 17:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет самоходного орудия 2С9 «Нона-С» подразделений ВДВ уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны России.

По информации ведомства, объект был выявлен в ходе воздушной разведки. В подвале полуразрушенного здания, оставленного мирными жителями, украинские военнослужащие разместили пункт управления БПЛА, откуда координировали работу разведывательных и ударных дронов.

После подтверждения координат командование приняло решение нанести артиллерийский удар. Расчет «Ноны-С» оперативно занял огневую позицию и точными выстрелами поразил цель. В результате огневого воздействия пункт управления был уничтожен.

Корректировка огня и объективный контроль велись с помощью разведывательных беспилотников. После выполнения задачи расчет замаскировал установку и отошел в укрытие.

Ранее сообщалось, что артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли точные удары по укрепленным позициям противника под Красноармейском. По данным воздушной разведки, противник оборудовал огневые точки и укрытия. Расчеты самоходных артиллерийских установок «Нона-СВК» открыли огонь 120-мм снарядами, корректировка велась в режиме реального времени с беспилотников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #Нона-С #САУ
