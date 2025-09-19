Артиллеристы группировки войск «Центр» нанесли точные удары по укрепленным позициям противника под Красноармейском. Об этом корреспонденту Павлу Кольцову рассказали военнослужащие горной мотострелковой бригады, работающие в зоне специальной военной операции.

По данным воздушной разведки, противник оборудовал огневые точки и укрытия. Расчеты самоходных артиллерийских установок «Нона-СВК» открыли огонь 120-мм снарядами, корректировка велась в режиме реального времени с беспилотников. В результате серии попаданий зафиксированы взрывы, в том числе детонация боекомплекта.

«Когда наши штурмы затягиваются, мы отрабатываем по пулеметным расчетам, минометам, гранатометам. Очень интенсивно по ним работаем, можем по 30 снарядов выпускать в цель. Орудие у нас точное», - рассказал наводчик Кирилл Абрамов.

Экипажи применяют тактику «кочующих минометов» и меняют маршруты, чтобы усложнить обнаружение.

«Мы никогда не приезжаем по одному пути, всегда меняем. Заранее эти маршруты проходим, просматриваем. Всегда есть запасной», - поделился механик-водитель Зафаржон Мурадов.

Командир взвода Буян Тулуш привел пример недавней боевой работы.

«Вез Bradley отделение штурмовиков. По нему сначала отработали соседи на Д-30, повредили. А потом уже мы добивали технику. Личный состав разбежался, их потом добивали наши беспилотники», - рассказал он.

Ежедневно в зоне ответственности группировки войск «Центр» украинские формирования несут потери в личном составе. Враг сдает все новые позиции, а попытки контратаковать оперативно пресекаются в том числе действиями нашей мобильной артиллерии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.