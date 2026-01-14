МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров: Москва открыта к контактам с Уиткоффом и Кушнером

Глава МИД России подчеркнул, что Путин неоднократно подтверждал позицию РФ об открытости к переговорам по Украине, если они будут носить серьезный характер.
Игнат Далакян 14-01-2026 14:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Москва открыта к контактам со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров «Звезде», отвечая на вопрос о возможном приезде американской делегации в столицу.

Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подтверждал позицию РФ об открытости к переговорам по Украине, если они будут носить серьезный характер, подчеркнул глава МИД РФ.

Глава МИД России отметил, что все предыдущие встречи российского лидера с представителями США были серьезными и нацеленными на преодоление первопричин кризиса на Украине.

Как утверждает Bloomberg, Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву в январе, чтобы встретиться с Путиным. По данным агентства, американская делегация хочет обсудить с Путиным гарантии безопасности для Украины и представить проекты планов по урегулированию.

Ранее с представителями США за закрытыми дверями провел встречу спецпредставитель российского президента Кирилл  Дмитриев. Он встретился в Майами со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Позднее Дмитриев об итогах встречи доложил Владимиру Путину.

#Россия #Сергей Лавров #сша #джаред кушнер #встреча #Стивен Уиткофф
