Лавров: Москва открыта к контактам с Уиткоффом и Кушнером

Москва открыта к контактам со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров «Звезде», отвечая на вопрос о возможном приезде американской делегации в столицу.

Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подтверждал позицию РФ об открытости к переговорам по Украине, если они будут носить серьезный характер, подчеркнул глава МИД РФ.

Глава МИД России отметил, что все предыдущие встречи российского лидера с представителями США были серьезными и нацеленными на преодоление первопричин кризиса на Украине.

Как утверждает Bloomberg, Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву в январе, чтобы встретиться с Путиным. По данным агентства, американская делегация хочет обсудить с Путиным гарантии безопасности для Украины и представить проекты планов по урегулированию.

Ранее с представителями США за закрытыми дверями провел встречу спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев. Он встретился в Майами со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Позднее Дмитриев об итогах встречи доложил Владимиру Путину.