Разведка Коста-Рики сорвала покушение на президента Чавеса

Разведка Коста-Рики предотвратила убийство президента Родриго Чавеса. Об этом сообщил глава спецслужб Хорхе Торрес.

Отмечается, что он лично передал срочное заявление в региональную прокуратуру.

«Я здесь, чтобы подать заявление в связи с информацией из конфиденциального источника об угрозе для жизни президента», - цитирует его слова Life.

Торрес добавил, что наемный убийца уже получил деньги за ликвидацию главы государства. Он подчеркнул, что расследование инцидента продолжается.

В Коста-Рике президентские выборы запланированы на 1 февраля. Срок полномочий Чавеса, представляющего левоцентристскую Социал-демократическую прогрессивную партию, истекает 8 мая.

Напомним, что Коста-Рика известна как одна из самых стабильных демократий в Центральной Америке, в стране нет вооруженных сил с 1949 года.