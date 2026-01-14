МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Разведка Коста-Рики сорвала покушение на президента Чавеса

Наемный убийца уже получил деньги за ликвидацию главы государства.
Глеб Владовский 14-01-2026 13:23
© Фото: Shawn Thew - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globllookpress

Разведка Коста-Рики предотвратила убийство президента Родриго Чавеса. Об этом сообщил глава спецслужб Хорхе Торрес.

Отмечается, что он лично передал срочное заявление в региональную прокуратуру.

«Я здесь, чтобы подать заявление в связи с информацией из конфиденциального источника об угрозе для жизни президента», - цитирует его слова Life.

Торрес добавил, что наемный убийца уже получил деньги за ликвидацию главы государства. Он подчеркнул, что расследование инцидента продолжается.

В Коста-Рике президентские выборы запланированы на 1 февраля. Срок полномочий Чавеса, представляющего левоцентристскую Социал-демократическую прогрессивную партию, истекает 8 мая.

Напомним, что Коста-Рика известна как одна из самых стабильных демократий в Центральной Америке, в стране нет вооруженных сил с 1949 года.

#в стране и мире #разведка #покушение #Коста-Рика #Родриго Чавес
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 