МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Коста-Рике разбился самолет с шестью пассажирами на борту

Состояние пассажиров и экипажа неизвестно.
Елизавета Кондрикова 2024-11-26 03:40:54
© Фото: Harry Laubhttpimagebroker.com#search Globallookpress

Самолет с шестью пассажирами на борту потерпел крушение в Коста-Рике в понедельник, 25 ноября, пишет агентство Associated Press со ссылкой на местное Управление гражданской авиации.

Состояние пассажиров и их личности пока не раскрываются.

«Самолет Cessna 206 Stationair потерпел крушение недалеко от горы Пико Бланко сразу после полудня в понедельник», - уточняется в материале.

Поисково-спасательная служба обнаружила обломки воздушного судна на склоне горы. Сообщается, что самолет направлялся в столицу Коста-Рики Сан-Хосе, обломки были найдены к юго-востоку от города.  

#Самолет #крушение #Коста-Рика #Сан-Хосе
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 