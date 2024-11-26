В Коста-Рике разбился самолет с шестью пассажирами на борту

Самолет с шестью пассажирами на борту потерпел крушение в Коста-Рике в понедельник, 25 ноября, пишет агентство Associated Press со ссылкой на местное Управление гражданской авиации.

Состояние пассажиров и их личности пока не раскрываются.

«Самолет Cessna 206 Stationair потерпел крушение недалеко от горы Пико Бланко сразу после полудня в понедельник», - уточняется в материале.

Поисково-спасательная служба обнаружила обломки воздушного судна на склоне горы. Сообщается, что самолет направлялся в столицу Коста-Рики Сан-Хосе, обломки были найдены к юго-востоку от города.