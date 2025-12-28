В России с 1 января МРОТ вырос до 27 093 рублей

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысил 27 тысяч рублей. Соответствующий указ вступил в силу 1 января 2026 года, пишет Life.

Уточняется, что теперь он составляет 27 093 рублей. В 2025 году этот показатель был равен 22 440 рублей.

Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон направлен на обеспечение повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников по всей стране. Вместе с тем, как отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, растут пособия для семей с детьми и сами заработные платы.

Напомним, российский лидер подписал соответствующий указ 28 ноября 2025 года.