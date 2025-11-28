Путин подписал закон о повышении МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года составит 27 тысяч 093 рубля. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 в месяц», - говорится в тексте указа.

Подписанный главой государства закон направлен на обеспечение повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников по всей стране. Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составляет 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, 56 443 рубля.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что МРОТ в России растет темпами, опережающими инфляцию.

В этом году, например, минимальный размер оплаты труда прибавил более 16,5%. Ожидается, что со следующего года он увеличится на более чем 20,5%. Вместе с тем, растут пособия для семей с детьми и сами заработные платы, напомнил Мишустин.