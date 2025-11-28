МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Закон направлен на обеспечение повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников по всей стране.
Ян Брацкий 28-11-2025 23:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года составит 27 тысяч 093 рубля. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2026 года в сумме 27 093 в месяц», - говорится в тексте указа.

Подписанный главой государства закон направлен на обеспечение повышения заработной платы около 4,6 миллиона работников по всей стране. Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год составляет 48%. Медианная зарплата за 2024 год, по данным Росстата, 56 443 рубля.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что МРОТ в России растет темпами, опережающими инфляцию.

В этом году, например, минимальный размер оплаты труда прибавил более 16,5%. Ожидается, что со следующего года он увеличится на более чем 20,5%. Вместе с тем, растут пособия для семей с детьми и сами заработные платы, напомнил Мишустин.

#Экономика #Путин #инфляция #МРОТ #мишустин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 