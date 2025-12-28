МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФСБ задержала жителя Мариуполя за сбор сведений о ВС РФ

Несовершеннолетний собирал данные о российских военных на территории Мариуполя по заданию ГУР Минобороны Украины.
Игнат Далакян 13-01-2026 10:13
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали несовершеннолетнего жителя Мариуполя, который собирал данные о российских военнослужащих. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя Мариуполя, 2008 г. р., причастного к государственной измене», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый собирал информацию по заданию украинских спецслужб. Житель Мариуполя установил контакт с представителями ГУР Министерства обороны Украины через интернет-мессенджер и передавал им данные о местах расположения воинских частей ВС РФ на территории города.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело о государственной измене.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина РФ, который пытался подорвать ж/д мост в Пермском крае. В ведомстве сообщили, что в его доме обнаружили 10 кг взрывчатых веществ.

#ФСБ #Задержание #Госизмена #мариуполь #несовершеннолетний
