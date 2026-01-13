МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МО РФ показало уничтожение дронами живой силы ВСУ в зоне спецоперации

FPV-дроны последовательно поражают цели, находящиеся в укрытиях и на открытых участках местности.
13-01-2026 15:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». На кадрах показано поражение живой силы ВСУ на нескольких участках линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

Видео представляет собой нарезку с камер самих дронов. В первых эпизодах операторы фиксируют передвижение противника в лесополосе и среди поваленных деревьев. Цели хорошо различимы даже в плотных зарослях - военнослужащие ВСУ пытаются укрыться в ветках и кустарнике, однако дроны уверенно заходят на поражение с малой высоты.

В дневных фрагментах показаны удары по противнику в застройке. На одном из эпизодов украинский военнослужащий бежит у дома вдоль забора, но дрон точно заходит в цель, не оставляя времени на отход.

На тепловизионных кадрах отчетливо видно скопление живой силы противника - фигуры выделяются яркими контурами на фоне холодного рельефа. Операторы в реальном времени корректируют полет и ведут аппараты к целям.

Применение FPV-дронов «Рубикона» позволяет эффективно выявлять и уничтожать живую силу противника даже в сложных условиях маскировки и плотной застройки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #СВО #Рубикон #FPV-дроны
