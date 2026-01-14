WSJ: страны Персидского залива пытаются отговорить США от ударов по Ирану

Катар, Оман и Саудовская Аравия пытаются отговорить США от нанесения удара по Ирану. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как утверждает газета, лидеры арабских стран просят администрацию Дональда Трампа воздержаться от военной агрессии против Тегерана, так как подобные действия могут обрушить рынок нефти. В долгосрочной перспективе удары по Ирану могут навредить экономике самих Соединенных Штатов.

Также стало известно, что в Эр-Рияде четко дали Вашингтону понять, что не собираются становиться участниками конфликта и поэтому не дадут своего разрешения на использование воздушного пространства страны американскими вооруженными силами.

Ранее МИД РФ предостерегло США от ударов по Ирану, назвав такие угрозы категорически недопустимыми. В ведомстве также призвали не использовать беспорядки, подогреваемые извне, в качестве причины для применения силы и агрессии.