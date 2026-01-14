МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WSJ: страны Персидского залива пытаются отговорить США от ударов по Ирану

Лидеры стран боятся, что это обрушит нефтяной рынок.
Тимур Юсупов 14-01-2026 00:35
© Фото: Aref Taherkenareh, dpa, Global Look Press

Катар, Оман и Саудовская Аравия пытаются отговорить США от нанесения удара по Ирану. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как утверждает газета, лидеры арабских стран просят администрацию Дональда Трампа воздержаться от военной агрессии против Тегерана, так как подобные действия могут обрушить рынок нефти. В долгосрочной перспективе удары по Ирану могут навредить экономике самих Соединенных Штатов.

Также стало известно, что в Эр-Рияде четко дали Вашингтону понять, что не собираются становиться участниками конфликта и поэтому не дадут своего разрешения на использование воздушного пространства страны американскими вооруженными силами.

Ранее МИД РФ предостерегло США от ударов по Ирану, назвав такие угрозы категорически недопустимыми. В ведомстве также призвали не использовать беспорядки, подогреваемые извне, в качестве причины для применения силы и агрессии. 

