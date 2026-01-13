МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МИД назвал категорически недопустимыми угрозы ударов США по Ирану

В России призвали не использовать искусственно раздуваемые беспорядки для применения агрессии.
Константин Денисов 13-01-2026 22:30
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В МИД РФ предостерегли США от ударов по Ирану, назвав такие угрозы категорически недопустимыми. С соответствующим заявлением можно ознакомиться на сайте ведомства.

«Категорически недопустимы раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской Республики», - говорится в заявлении.

В ведомстве также призвали не использовать беспорядки, подогреваемые извне, в качестве причины для применения силы и агрессии. Такой сценарий может сильно осложнить обстановку на Ближнем Востоке.

В пример в МИД привели события в июне 2025 года, которые дестабилизировали обстановку в регионе. Ранее Трамп пригрозил атаковать Иран, если в ходе протестов будут нанесены удары по военным базам США.

Массовые беспорядки в Иране начались 28 декабря с акции торговцев центрального рынка Тегерана, которую спровоцировал резкий скачок курса доллара. В МИД Ирана заявили, что демонстранты получали указания из-за рубежа.

#в стране и мире #сша #Иран #МИД РФ
