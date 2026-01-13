МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гражданина Израиля не пропустили в Эстонию с самоваром

Таможенники посчитали, что самовар подпадает под действие санкций.
Глеб Владовский 13-01-2026 09:46
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Globallookpress

Эстонские пограничники не пропустили на территорию страны гражданина Израиля с самоваром. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Стало известно, что у 25-летнего израильтянина во время досмотра багажа на российско-эстонской границе обнаружили самовар. Таможенники посчитали, что это изделие подпадает под действие санкций.

В результате туристу вынесли предупреждение и вернули на территорию России. Под санкции какой именно страны или объединения подпадает самовар, не уточняется.

#Пограничники #эстония #самовар #израильтяне
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 