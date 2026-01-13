Гражданина Израиля не пропустили в Эстонию с самоваром

Эстонские пограничники не пропустили на территорию страны гражданина Израиля с самоваром. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Стало известно, что у 25-летнего израильтянина во время досмотра багажа на российско-эстонской границе обнаружили самовар. Таможенники посчитали, что это изделие подпадает под действие санкций.

В результате туристу вынесли предупреждение и вернули на территорию России. Под санкции какой именно страны или объединения подпадает самовар, не уточняется.