Вице-премьер Буш: Швеция может стать целью США после Гренландии

Швеция может стать следующей целью США после Гренландии. Такое предположение сделала министр энергетики и промышленности королевства Эбба Буш.

По мнению вице-премьера, природные ресурсы Швеции могут стать причиной пристального внимания со стороны президента США Дональда Трампа. Это может привести к повторению судьбы Гренландии.

«Поэтому мы должны сами решить, как ими управлять. Я хочу, чтобы Швецию было трудно победить и чтобы лидерам, таким как Дональд Трамп, было сложнее заполучить Швецию», - заявила политик, выступая перед парламентом.

Ранее политолог Сергей Станкевич озвучил вероятный сценарий того, как Трамп присвоит себе Гренландию. По его мнению, захват будет проходить в три этапа.