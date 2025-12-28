МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вице-премьер Буш: Швеция может стать целью США после Гренландии

По мнению Буш, природные ресурсы королевства могут стать причиной для пристального внимания со стороны Вашингтона.
Глеб Владовский 13-01-2026 08:13
© Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg, Keystone Press Agency, Globallookpress

Швеция может стать следующей целью США после Гренландии. Такое предположение сделала министр энергетики и промышленности королевства Эбба Буш.

По мнению вице-премьера, природные ресурсы Швеции могут стать причиной пристального внимания со стороны президента США Дональда Трампа. Это может привести к повторению судьбы Гренландии.

«Поэтому мы должны сами решить, как ими управлять. Я хочу, чтобы Швецию было трудно победить и чтобы лидерам, таким как Дональд Трамп, было сложнее заполучить Швецию», - заявила политик, выступая перед парламентом.

Ранее политолог Сергей Станкевич озвучил вероятный сценарий того, как Трамп присвоит себе Гренландию. По его мнению, захват будет проходить в три этапа.

#сша #Дональд Трамп #Швеция #Гренландия
