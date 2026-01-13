Политолог назвал вероятный сценарий захвата Трампом Гренландии

Президент США Дональд Трамп разработал план, который должен позволить ему прибрать себе Гренландию. Такое мнение выразил политолог Сергей Станкевич.

По мнению аналитика, в Вашингтоне сначала будут говорить о том, что Копенгаген незаконно оккупировал этот остров. Об этом ранее говорил спецпосланник американского лидера Джефф Лэндри, который заявил о якобы обходе протоколов ООН.

«После войны (Второй мировой. - Прим. ред.) Дания вновь оккупировала ее, обойдя стороной и проигнорировав протокол ООН», - цитирует его слова 360.ru.

Станкевич добавил, что второй этап плана Трампа включает в себя запугивание, в том числе рассказы про якобы российские и китайские корабли у побережья Гренландии. А уже третья фаза подразумевает предложение президента США провести референдум о независимости острова.

«Скорее всего, эти 57 тысяч жителей проголосуют за независимость. А дальше уже независимой Гренландии будет предложено подписать договор об ассоциации с Соединенными Штатами», - предположил политолог.

Ранее сообщалось, что в конгресс внесли на рассмотрение закон об «аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». По имеющейся информации, инициатива была предложена конгрессменом-республиканцем Рэнди Файном.