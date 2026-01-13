МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог назвал вероятный сценарий захвата Трампом Гренландии

По мнению Станкевича, стратегия Трампа будет включать несколько этапов.
Глеб Владовский 13-01-2026 06:11
© Фото: Reinhard Pantke, httpimagebroker.com#search, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп разработал план, который должен позволить ему прибрать себе Гренландию. Такое мнение выразил политолог Сергей Станкевич.

По мнению аналитика, в Вашингтоне сначала будут говорить о том, что Копенгаген незаконно оккупировал этот остров. Об этом ранее говорил спецпосланник американского лидера Джефф Лэндри, который заявил о якобы обходе протоколов ООН.

«После войны (Второй мировой. - Прим. ред.) Дания вновь оккупировала ее, обойдя стороной и проигнорировав протокол ООН», - цитирует его слова 360.ru.

Станкевич добавил, что второй этап плана Трампа включает в себя запугивание, в том числе рассказы про якобы российские и китайские корабли у побережья Гренландии. А уже третья фаза подразумевает предложение президента США провести референдум о независимости острова.

«Скорее всего, эти 57 тысяч жителей проголосуют за независимость. А дальше уже независимой Гренландии будет предложено подписать договор об ассоциации с Соединенными Штатами», - предположил политолог.

Ранее сообщалось, что в конгресс внесли на рассмотрение закон об «аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата». По имеющейся информации, инициатива была предложена конгрессменом-республиканцем Рэнди Файном.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Гренландия #Захват
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 