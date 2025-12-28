МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Неизвестная эпидемия в Италии унесла жизни 14 человек

По словам мэра коммуны, такая смертность не наблюдалась даже в период пандемии.
Глеб Владовский 13-01-2026 06:44
© Фото: Marco Passaro, Keystone Press Agency, Globallookpress

Эпидемия неизвестной болезни вспыхнула в итальянской провинции Ареццо, в результате с начала 2026 года погибли 14 человек. Об этом сообщило издание Corriere Fiorentino со ссылкой на местного мэра Марио Аньелли.

Отмечается, что такой показатель смертей в коммуне Кастильон-Фьорентино составляет 10% от общего числа умерших за весь 2025 год. Тогда скончались 133 человека.

Градоначальник отметил, что кладбища и часовни постоянно переполнены. Подобная смертность не наблюдалась даже в период пандемии коронавируса. В то же время он подчеркнул, что такое количество смертей не является причиной врачебной ошибки.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что Россия готова к эпидемиям более опасным, чем COVID-19, и способна справиться с новыми биологическими угрозами без жестких карантинных ограничений.

#в стране и мире #италия #эпидемия #«Коммуна»
