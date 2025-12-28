МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Роспотребнадзоре заявили, что готовы к эпидемиям даже опаснее ковида

Глава ведомства сообщила о разработке эффективных мер, которые помогут обойтись без ограничений, рисков для экономики и для жизни и здоровья граждан России.
Сергей Дьячкин 28-12-2025 20:55
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

Россия готова к эпидемиям более опасным, чем COVID-19, и способна справиться с новыми биологическими угрозами без жестких карантинных ограничений. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По словам Поповой, ведомство выработало эффективные механизмы противодействия масштабным биологическим угрозам. Они в состоянии минимизировать риски для здоровья граждан и экономики.

«Мы значимо более готовы», - заявила глава Роспотребнадзора.

Попова добавила, что Роспотребнадзор делает все, чтобы были извлечены все уроки, оплаченные «дорогой ценой». По ее словам, в случае возникновения подобной ковиду угрозы, в будущем можно было обойтись без ограничений, без системных мер, без рисков для экономики и, главное, без значимых рисков для жизни и здоровья граждан России.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, что в России заболеваемость ОРВИ и гриппом продолжает расти, хотя показатели соответствуют сезонному уровню. До этого в ведомстве сообщали, что на данный момент нет оснований предполагать, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию масштабов коронавируса. Отмечалось, что федеральная служба сохраняет высокий уровень готовности и ежедневно ведет оперативный мониторинг эпидемиологических рисков.

#Медицина #COVID-19 #ковид #роспотребнадзор #анна попова #вакцинанция
