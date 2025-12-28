МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы «Рубикона» сожгли украинский танк Т-64 в зоне спецоперации

Удар беспилотниками нанесли в районе населенного пункта Гришино на территории ДНР.
30-12-2026 10:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского танка Т-64 в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали операторы FPV-дронов центра «Рубикон». 

Уточняется, что танк был обнаружен в районе населенного пункта Гришино на территории Донецкой Народной Республики. Вначале дроноводы вскрыли маскировку, с помощью которой боевики пытались спрятать Т-64, а потом нанесли удары. 

Кадры объективного контроля позволяют убедиться в том, что после ряда попаданий российских беспилотных летательных аппаратов украинский танк загорелся.

Ранее сообщалось, что российские дроноводы уничтожили танк M1A1 Abrams. Это произошло в районе города Красноармейск на территории Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#танк #ДНР #спецоперация #т-64 #Рубикон #FPV-дроны #Гришино
