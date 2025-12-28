Бойцы группировки войск «Центр» продвигаются на Красноармейском направлении, расширяя зону контроля к западу от Родинского. В работе им помогают роботы - они не только подвозят боеприпасы и эвакуируют раненых, но и уничтожают легкобронированную технику и живую силу противника. В зоне спецоперации свои роботы - доставщики. Эта многоцелевая платформа «Курьер», которая отвечает за создание искусственной мглы.

«Машина предназначена для постановки аэрозольной завесы, для отвлечения противника. То есть зайти с тыла, допустим, обойти противника. Это, по сути, как туман», - объяснил заместитель командира взвода Сергей Кузьмин.

Под прикрытием дружественного тумана штурмовые группы группировки войск продвигаются вглубь обороны ВСУ и занимают выгодные рубежи. На Красноармейском направлении российские войска расширяют зону контроля километр за километром, приближаясь к Днепропетровской области. Также украинские формирования широким фронтом теснят в направлении Доброполья и Краматорска: бои идут в районе Нового Шахово, северо-западнее Шахово и северо-восточнее Софиевки.

Свои робототехнические комплексы бойцы 10-го гвардейского полка РХБЗ группировки войск «Центр» отправляют туда, где человеку слишком опасно: лучше потерять дорогостоящее железо, чем бесценную жизнь. Роботизированная платформа легко выдерживает нагрузку до 250 килограммов, что позволяет осуществлять эвакуацию сразу нескольких раненых или доставку гуманитарных грузов. Кроме того, работать можно также в связке со вторым роботом, который в зависимости от поставленной задачи либо обеспечит надежную маскировку в виде дымовой завесы, либо заминирует местность.

«Проходимость у машины очень хорошая. По спутниковой связи и ограничивается только зарядом батарей. То есть двигаешься сколько можешь. Самое большое пройденное расстояние было почти 20 километров», - рассказал водитель-химик Никита Чернов.

Управление водитель-химик Никита освоил всего за неделю: мастерски пользоваться джойстиками он умеет со школы.

«Пульт похож на обычную игровую приставку, что позволило достаточно быстро обучиться на данные системы. На экране прекрасно все видно», - отметил Никита.

На скорости около 20 километров в час комплекс «Курьер» с генератором дыма выезжает в сторону Родинского - прикрывать наших штурмовиков на особо опасных задачах.