Трамп: союзникам США следует немедленно покинуть Иран

Президент США Дональд Трамп призвал союзников Вашингтона немедленно покинуть Иран. Ранее аналогичный призыв от него прозвучал к гражданам США, которые сейчас находятся в исламской республике.

В качестве наиболее безопасного пути следования из страны американские власти назвали сухопутные дороги через Армению.

Кроме того, американский лидер отказался отвечать на вопрос, какого рода помощь он пообещал протестующим в Иране, а также затруднился назвать точное количество жертв массовых беспорядков в стране.

Трамп ввел 25% таможенные пошлины на сделки со Штатами для любых стран, торгующих с Ираном. Также глава Белого дома пригрозил масштабными ударами по всей стране в случае атак на американские военные объекты.