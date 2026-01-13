МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп: союзникам США следует немедленно покинуть Иран

Глава Белого дома сделал ряд заявлений.
Константин Денисов 13-01-2026 21:54
© Фото: Sha Dati, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Президент США Дональд Трамп призвал союзников Вашингтона немедленно покинуть Иран. Ранее аналогичный призыв от него прозвучал к гражданам США, которые сейчас находятся в исламской республике.

В качестве наиболее безопасного пути следования из страны американские власти назвали сухопутные дороги через Армению.

Кроме того, американский лидер отказался отвечать на вопрос, какого рода помощь он пообещал протестующим в Иране, а также затруднился назвать точное количество жертв массовых беспорядков в стране.

Трамп ввел 25% таможенные пошлины на сделки со Штатами для любых стран, торгующих с Ираном. Также глава Белого дома пригрозил масштабными ударами по всей стране в случае атак на американские военные объекты.

