Axios: Уиткофф провел секретные переговоры с наследным принцем Ирана

Сын свергнутого в 1979 году шаха ранее просил у США помощи для протестующих.
Константин Денисов 13-01-2026 22:50
© Фото: Dts Nachrichtenagentur, Keystone Press Agency, Globallookpress

Спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стивен Уиткофф провел секретные переговоры с сыном свергнутого в 1979 году иранского шаха Резой Пехлеви. Об этом сообщает Axios.

По информации издания, беседа была посвящена текущей ситуации в стране. Ранее Пехлеви уже обращался к американским властям с просьбой поддержать протестующих в Иране.

До этого Трамп призвал союзников США покинуть территорию Ирана. Американские СМИ сообщали о том, что количество погибших при протестах в стране уже перевалило за 12 тысяч человек и может достигать 20 тысяч.

Трамп выражал свою поддержку протестующим и обещал помощь, но отказался пояснять, какого характера. Он допустил также удары по Ирану в случае атак на американские военные базы.

МИД РФ назвал категорически недопустимыми угрозы ударов США по Ирану и призвал не накалять обстановку в регионе.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Иран #беспорядки #Реза Пехлеви
