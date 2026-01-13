Axios: Уиткофф провел секретные переговоры с наследным принцем Ирана

Спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стивен Уиткофф провел секретные переговоры с сыном свергнутого в 1979 году иранского шаха Резой Пехлеви. Об этом сообщает Axios.

По информации издания, беседа была посвящена текущей ситуации в стране. Ранее Пехлеви уже обращался к американским властям с просьбой поддержать протестующих в Иране.

До этого Трамп призвал союзников США покинуть территорию Ирана. Американские СМИ сообщали о том, что количество погибших при протестах в стране уже перевалило за 12 тысяч человек и может достигать 20 тысяч.

Трамп выражал свою поддержку протестующим и обещал помощь, но отказался пояснять, какого характера. Он допустил также удары по Ирану в случае атак на американские военные базы.

МИД РФ назвал категорически недопустимыми угрозы ударов США по Ирану и призвал не накалять обстановку в регионе.