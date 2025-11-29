МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В МВД перечислили случаи, когда пригодится второй загранпаспорт

С 2015 года любой гражданин РФ может иметь два загранпаспорта одновременно.
Виктория Бокий 29-11-2025 02:23
© Фото: Нина Зотина, РИА Новости

Второй загранпаспорт может понадобиться для сохранения действующей визы. Об этом сообщили в миграционной службе МВД России.

Еще один случай, когда пригодится так называемый запасной загранпаспорт: если нужно выехать из России, а документ, удостоверяющий личность за пределами страны, находится в консульстве на оформлении визы.

«Второй загранпаспорт может понадобиться, если нужно сохранить действующие визы в загранпаспорте, в котором закончились пустые страницы, а также есть необходимость выезда за пределы России, а загранпаспорт находится в консульстве на оформлении визы», - говорится в сообщении.

Известно, что срок оформления второго загранпаспорта аналогичен стандартному периоду изготовления документа. Кроме того, есть одно важное условие, которое необходимо соблюдать: второй документ, удостоверяющий личность за пределами своей страны, может быть только биометрическим (нового образца).

МВД России напоминает, что с 2015 года любой гражданин РФ может иметь два загранпаспорта одновременно. Следует помнить, что у каждого из этих документов есть свой срок действия.

Ранее сообщалось, что с 2026 года дети из России не смогут покинуть страну без заграничного паспорта. Эта мера начнет действовать уже с 20 января предстоящего года. Нововведения призваны пресечь незаконный вывоз несовершеннолетних детей-россиян за рубеж.

В разговоре со «Звездой» руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов рассказал о популярных новогодних направлениях среди россиян. По его словам, в заграничных направлениях традиционно лидирует теплое направление Азии - Таиланд и Вьетнам.

