В МОК назвали несопоставимыми ситуации России и США в вопросе санкций

Позиция комитета нашла поддержку в CAS.
Константин Денисов 13-01-2026 18:38
© Фото: Urs Lindt, Keystone Press Agency, Global Look Press

В МОК заявили, что спортсмены из США не будут отстранены от участия в международных соревнованиях. Разницу в ситуациях с российскими и американскими атлетами объяснили РИА Новости в пресс-службе организации.

По словам представителей МОК, Россия была отстранена в 2023 году из-за включения в состав Олимпийского комитета страны (ОКР) олимпийских советов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Таким образом, причиной отстранения является вовсе не конфликт на Украине.

«Следовательно, эти две ситуации несопоставимы. Это было подтверждено Спортивным арбитражным судом (CAS)», - говорится в сообщении.

В феврале 2024 года CAS призвал не ссылаться на участие других стран в вооруженных конфликтах в вопросе их отстранения от международных турниров по вышеуказанной причине. Тогда речь шла об Израиле и ситуации в секторе Газа.

Напомним, ранее в ряде международных спортивных федераций сообщили, что будут ориентироваться на позицию МОК в ситуации с американскими спортсменами из-за действий США в Венесуэле.

Ранее глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что новое руководство МОК во главе с Кирсти Ковентри занимает здравую позицию по отношению к России.

 

#Спорт #Россия #в стране и мире #сша #МОК #CAS
