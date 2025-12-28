МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Корейская прокуратура требует смертной казни для экс-президента Юн Сок Еля

В последний раз высшая мера наказания в Южной Корее применялась в 1997 году.
Константин Денисов 13-01-2026 18:11
© Фото: NEWSIS, XinHua, Global Look Press

Прокуратура Южной Кореи запросила в суде смертный приговор для бывшего президента страны Юн Сок Еля. Об этом сообщает Yonhap.

Экс-лидера страны обвиняют в незаконном введении военного положения в декабре 2024 года, а также в пособничестве КНДР в виде отправки беспилотников. Вместе с ним по делу проходят еще восемь человек, включая бывшего министра обороны страны.

Военное положение, по словам Юн Сок Еля, было введено с целью противостояния сторонникам диалога с КНДР - партии «Тобуро». Однако Национальное собрание отменило его решение и сместило Юн Сок Еля с должности. Позже он был арестован.

В итоге бывший президент предстанет перед судом по обвинению в организации бунта с целью подрыва конституционного строя. Отметим, что смертная казнь в Южной Корее в последний раз применялась в 1997 году.

Ранее прокуратура запрашивала десять лет лишения свободы для Юн Сок Еля.

#КНДР #Южная Корея #Прокуратура #Смертная казнь
