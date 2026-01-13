МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Следователи нашли гараж грабителей Лувра, где они прятали украшения

Сами драгоценности пока не обнаружены.
Константин Денисов 13-01-2026 14:48
© Фото: Evgeniy Kanaev, Russian Look, Global Look Press

Следователи нашли гараж, куда воры привозили драгоценности. Об этом пишет газета Le Parisien. Перед тем как спрятать реликвии, преступники любовались своей добычей и передавали ее друг другу.

«Двое злоумышленников на скутерах заехали в подземный гараж частного дома в коммуне Обервилье под Парижем, их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Часть реликвий отсутствовала», - отмечает издание.

При этом сами драгоценности и украшения не найдены, отмечает aif.ru. Пока правоохранительные органы не могут установить их местонахождение.

Несколько дней воры приезжали в гараж, в том числе с детектором электромагнитного излучения - боялись возможной слежки. Позже они заметили камеры, спрятали лица и скрылись на машине. Через пару дней один из подозреваемых вернулся - забрал скутеры и имущество, после чего след драгоценностей теряется.

Следователи не исключают, что грабители могли действовать не по заказу, а по собственной инициативе. Это «может оказаться разрушительным для имиджа Франции», подчеркивает газета.

Ранее сообщалось о том, что в Лувре заколотили окно, через которое воры проникли в музей. Напомним, во время октябрьского ограбления из Лувра украли более 8 000 алмазов и 200 жемчужин. Общая стоимость похищенного составляет €88 млн. Культурная ценность не поддается подсчету.

#в стране и мире #Следователи #ограбление #гараж #Лувр #драгоценности
