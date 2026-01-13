Следователи нашли гараж грабителей Лувра, где они прятали украшения

Следователи нашли гараж, куда воры привозили драгоценности. Об этом пишет газета Le Parisien. Перед тем как спрятать реликвии, преступники любовались своей добычей и передавали ее друг другу.

«Двое злоумышленников на скутерах заехали в подземный гараж частного дома в коммуне Обервилье под Парижем, их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Часть реликвий отсутствовала», - отмечает издание.

При этом сами драгоценности и украшения не найдены, отмечает aif.ru. Пока правоохранительные органы не могут установить их местонахождение.

Несколько дней воры приезжали в гараж, в том числе с детектором электромагнитного излучения - боялись возможной слежки. Позже они заметили камеры, спрятали лица и скрылись на машине. Через пару дней один из подозреваемых вернулся - забрал скутеры и имущество, после чего след драгоценностей теряется.

Следователи не исключают, что грабители могли действовать не по заказу, а по собственной инициативе. Это «может оказаться разрушительным для имиджа Франции», подчеркивает газета.

Ранее сообщалось о том, что в Лувре заколотили окно, через которое воры проникли в музей. Напомним, во время октябрьского ограбления из Лувра украли более 8 000 алмазов и 200 жемчужин. Общая стоимость похищенного составляет €88 млн. Культурная ценность не поддается подсчету.