Минздрав направил в Новокузнецк специалистов для проверки роддома

Министерство здравоохранения РФ направило в Новокузнецк специалистов для проверки роддома, где скончались девять младенцев. Об этом сообщил «Звезде» помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

«По поручению... Михаила Мурашко в Кемеровскую область для проверки работы службы родовспоможения направлена группа специалистов», - подчеркнул он в разговоре с журналистами.

Ранее сообщалось, что губернатор Кузбасса отстранил главврача роддома до окончания проверки.

Напомним, в региональном Минздраве подтвердили информацию, что во время новогодних праздников в медучреждении скончались девять младенцев. В ведомстве уточнили, что после проверки будет дана официальная информация.