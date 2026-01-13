МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минздрав направил в Новокузнецк специалистов для проверки роддома

Ранее сообщалось об отстранении главврача роддома до окончания проверки.
Глеб Владовский 13-01-2026 13:37
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Министерство здравоохранения РФ направило в Новокузнецк специалистов для проверки роддома, где скончались девять младенцев. Об этом сообщил «Звезде» помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

«По поручению... Михаила Мурашко в Кемеровскую область для проверки работы службы родовспоможения направлена группа специалистов», - подчеркнул он в разговоре с журналистами.

Ранее сообщалось, что губернатор Кузбасса отстранил главврача роддома до окончания проверки.

Напомним, в региональном Минздраве подтвердили информацию, что во время новогодних праздников в медучреждении скончались девять младенцев. В ведомстве уточнили, что после проверки будет дана официальная информация.

#в стране и мире #специалисты #кузбасс #роддом #минздрав рф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 