ГД: депутаты проконтролируют расследование в роддоме Новокузнецка

По словам депутата Леонова, Вероника Власова поможет воссоздать картину произошедшего.
Игнат Далакян 13-01-2026 13:51
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Депутаты проконтролируют расследование в роддоме Новокузнецка, где умерли девять младенцев. В Кемеровскую область выехала член комитета ГД по охране здоровья Вероника Власова. Об этом сообщил «Звезде» глава этого комитета Сергей Леонов.

Власова является кандидатом медицинских наук, акушером-гинекологом и заслуженным врачом России. Она поможет воссоздать картину произошедшего, подчеркнул депутат.

«Она как раз избрана от Кемеровской области. В свое время была заместителем главного врача одного из крупнейших роддомов. У нас есть специалисты, которые могут составить полную картину и понять, что произошло. Мы ждем ее парламентского расследования», - сказал Леонов.

Он добавил, что важно найти причины трагедии и не допустить таких случаев в дальнейшем. Леонов выразил соболезнования родителям, которые потеряли детей.

Ранее глава Кузбасса отстранил главврача роддома, где погибли младенцы. Уточняется, что Виталий Херасков не будет исполнять обязанности на этой должности до конца проверки.

#младенцы #наш эксклюзив #Новокузнецк #роддом
