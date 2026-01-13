Глава Кузбасса отстранил главврача роддома, где погибли младенцы

В Кузбассе главврача роддома отстранили после появления информации о смерти младенцев. Об этом сообщил глава региона Илья Середюк.

Уточняется, что Виталий Херасков не будет исполнять обязанности на этом посту до тех пор, пока не закончится проверка.

«Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача... и дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса», - написал Середюк в своем Telegram-канале.

Глава регионального Минздрава Андрей Тарасов подтвердил информацию об инциденте. Он уточнил, что после проверки будет дана официальная информация.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор и следком начали выяснение всех обстоятельств случившегося, а также данных СМИ о гибели девяти новорожденных детей во время новогодних праздников.