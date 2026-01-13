ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и ВПК Украины

Вооруженные силы России в ночь на 13 января нанесли массированный удар по объектам энергетики и оборонной промышленности Украины. Об этом говорится в суточной сводке Министерства обороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, удар был нанесен в ответ на атаки украинской стороны по гражданским объектам на территории России. Для поражения целей применялось высокоточное оружие наземного базирования, а также беспилотники.

Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны заявили, что все намеченные цели были поражены, поставленные задачи выполнены.

Накануне ведомство отчиталось об установлении контроля над населенным пунктом Новобойковское в Запорожской области. По данным Минобороны, успех был достигнут в результате действий подразделений группировки войск «Днепр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.