МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и ВПК Украины

По данным оборонного ведомства, цели удара достигнуты, а все назначенные объекты поражены.
13-01-2026 12:11
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России в ночь на 13 января нанесли массированный удар по объектам энергетики и оборонной промышленности Украины. Об этом говорится в суточной сводке Министерства обороны РФ.

Как сообщили в ведомстве, удар был нанесен в ответ на атаки украинской стороны по гражданским объектам на территории России. Для поражения целей применялось высокоточное оружие наземного базирования, а также беспилотники.

Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. В Минобороны заявили, что все намеченные цели были поражены, поставленные задачи выполнены.

Накануне ведомство отчиталось об установлении контроля над населенным пунктом Новобойковское в Запорожской области. По данным Минобороны, успех был достигнут в результате действий подразделений группировки войск «Днепр».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #Украина #массированный удар
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 