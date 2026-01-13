В Кузбассе начали проверку данных о гибели младенцев в местном роддоме

Росздравнадзор проверит информацию о гибели новорожденных детей в одном из роддомов Новокузнецка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Территориальный орган... проверяет организацию медпомощи роженицам и младенцам в Новокузнецком роддоме, где, по сообщениям СМИ, в новогодние праздники умерли новорожденные», - говорится в сообщении.

Также в региональном следкоме сообщили о проведении проверки данных, выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в Сети появилась информация, что за минувшие две недели в вышеупомянутом роддоме погибли девять младенцев. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник, медучреждение ранее было закрыто на карантин.