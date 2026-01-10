США и Украина готовят рекордное соглашение на 800 млрд долларов для восстановления страны. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegraph.

Встреча президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского запланирована в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме. Предполагается, что там будет оформлен десятилетний план по привлечению инвестиций и перезапуску украинской экономики.

Сам Зеленский планировал поездку в Вашингтон для подписания соглашений. Однако его европейские союзники предложили главе киевского режима перенести встречу на форум в Давосе, считая это более подходящей площадкой для обсуждения. По данным западных чиновников, соглашение рассчитано на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет. Предполагается, что оно станет основой масштабного восстановления Украины.

Европейские партнеры Киева также призвали не торопиться с переговорами с Трампом. По мнению ЕС, пока американский лидер поддерживает их стремление завершить конфликт на выгодных для Украины условиях. План включает экономические стимулы, инвестиции в инфраструктуру и долгосрочную стратегию для стабилизации страны.

До этого Трамп сообщил, что Демократическая партия инициировала процесс импичмента против него из-за его обращения в 2019 к Зеленскому с просьбой «не жульничать» и предупреждения о необходимости борьбы с коррупцией в Украине. Об этом американский лидер рассказал на встрече с республиканцами в Кеннеди-центре.

Ранее сообщалось, что президент США порекомендовал Зеленскому не пытаться получить передышку для украинской армии. Как сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, в беседе с Зеленским во Флориде Трамп посоветовал сместить фокус на переговоры с Россией и ориентироваться на достижение договоренности о реальном завершении вооруженного конфликта.