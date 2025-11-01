Жители Кузбасса показали видео мощного пожара у жилых домов

В Кемеровской области небо стало оранжевым из-за крупного пожара на полях. В социальных сетях распространялись видеокадры с огненной территорией около жилых домов.

«Трава горела, там все ликвидировано», - уточнили в спасательной службе.

В МЧС рассказали «Звезде», что из-за пожара никто не пострадал. Ситуация не чрезвычайная, огонь распространился только на открытое поле с травой, до населенных пунктов пламя не дошло. Спасатели все ликвидировали.

«У нас в ноябре очень рано темнеет, и поэтому красиво горит», - объяснили реакцию людей в МЧС.

Ночью ураганный ветер разносил пламя с бешеной скоростью в Белове и Юрге. В спасательной службе не назвали причину пожара.