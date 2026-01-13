МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пленный рассказал о попытке ВСУ вывесить флаг Украины в Красноармейске

По замыслу, военные ВСУ должны были переодеться в гражданскую одежду после того, как выполнят задуманное.
13-01-2026 08:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военные ВСУ пытались поднять украинский флаг на территории освобожденного российскими бойцами Красноармейска и снять это на видео. Об этом рассказал на допросе украинский военнопленный Владимир Толстых.

По его словам, прибывших военных разбили на пары и выдали рюкзаки, в которых находились флаги. Видеозапись планировалось использовать в пиар-целях, чтобы показать, что ВСУ якобы находятся в городе.

«Дронами за нами следили, пока мы ходили с места на место постановки... А потом мы переоделись в гражданское и ушли... Потом я прятался в домах разбитых, в подвалах», - рассказал пленный.

В Минобороны уточнили, что Толстых сдался российским военнослужащим под Красноармейском. Он также пожелал, чтобы подобные пиар-акции со стороны ВСУ прекратились.

Ранее Минобороны показало видео, как российские военнослужащие уничтожили украинский флаг, который ВСУ пытались закрепить в Купянске Харьковской области с помощью гексакоптера. Украинские боевики хотели установить его на административном здании, используя дрон с шестью винтами типа Р-18.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

