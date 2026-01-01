МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Уиткофф: США и Европа обсудили гарантии безопасности для Украины

В переговорах принимали участие представители, в том числе, Великобритании, Франции и Германии.
Глеб Владовский 01-01-2026 02:41
© Фото: Dwi Anoraganingrum via www.imago, www.imago-images.de, Global Look Press

США и ряд европейских стран обсудили вопрос поддержки Украины после завершения конфликта. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.

Уточняется, что помимо него от Вашингтона в переговорах принимали участие госсекретарь Марко Рубио и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Встреча проходила с представителями Великобритании, Франции, Германии и Украины.

«Мы сосредоточились на том, как практически продвинуть дискуссии в рамках мирного процесса...включая укрепление гарантий безопасности», - написал он в соцсетях.

Уиткофф отметил, что также обсуждался вопрос создания механизмов, направленных на предотвращение конфликтов. Кроме того, стороны обсудили идеи развития Украины после урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что президент США Дональд Трамп и его советники проинформировали своего российского коллегу Владимира Путина об итогах переговоров с Владимиром Зеленским.

#в стране и мире #Украина #Европа #гарантии безопасности #стив Уиткофф
